Названы самые востребованные в будущем профессии

Специалисты ВНИИ труда назвали профессии, которые востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

По словам экспертов, к востребованным относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Также останутся нужным дефицитные профессии электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтера оперативно-выездной бригады, менеджера контроля качества биотехнологического производства, инженера-химика, тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту, передает RT.

Во ВНИИ труда отметили также, что будут востребованы и так называемые ключевые профессии, например, специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.

Также становятся все более востребованными новые профессии, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям, и профессионалы в области новой производственной и строительной техники.

Эксперты также указывают на уникальные профессии, относящиеся к сфере нанотехнологической индустрии.

Как отметили во ВНИИ труда, специалисты основываются на данных разработанного в Институте справочника профессий, который собирается с помощью социологических исследований, данных служб занятости, экспертных мнений. В настоящее время справочник содержит 1,8 тыс. профессий.

Напомним, 15 октября сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опубликовал данные опроса, из которых следует, что самой скучной россияне считают профессию охранника.