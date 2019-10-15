Россияне назвали самые скучные профессии

Самой скучной россияне считают профессию охранника (13%), следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

По данным опроса, на втором месте профессия бухгалтера с 9% голосов. 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Для 5% россиян скучна деятельность продавца. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика, пишет «Российская газета».

Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря считают очень скучными по 3% опрошенных. Любая сидячая работа угнетает 2% россиян. Труд вахтера скучен для 2% участников опроса.

Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

Напомним, в сентябре эксперты компании HeadHunter выяснили, что россияне испытывают все меньше тяги к физическому труду. Поэтому сейчас наиболее востребована среди работодателей профессия шлифовальщика (100 вакансий на три резюме), а также фасовщика, швеи и оператора станков.