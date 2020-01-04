Компания Фридмана решила взыскать долг с Елены Батуриной

Инвестиционная компании А1 Михаила Фридмана планирует взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина.

В 2018 году право требования долга в 3,2 млрд рублей перешли к A1 от кипрской компании Sarrio Investments Ltd – кредитора Виктора Батурина, которого признали банкротом в 2016 году.

Как заявил РБК представитель А1, у Батуриной есть «невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко».

Между тем, представитель Батуриной назвал намерения А1 рейдерством.

В конце декабря Батурину объявили в розыск в связи с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению Эренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве Батурина. Как заявил адвокат Дмитрий Савочкин, в ходе судебной тяжбы с братом в Австрии президент Inteco Management утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.

Позднее суд приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.