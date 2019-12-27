Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

В отношении президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной возбуждено уголовное дело о клевете, сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.

Дело возбудили по заявлению финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина Эренцена Манжеева, передает РБК со ссылкой на адвоката.

Виктор Батурин является братом Елены Батуриной, отмечает издание.

Между братом и сестрой в Австрии проходит судебный процесс, Батурин оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии.

Адвокат пояснил, что у сторон после заключения договора остались разные версии приложений.

Батурина заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело, которое связано с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документах. Манжеев утверждает, что это ложь, это стало основанием для его заявления.

В пятницу мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска возложили на МВД Калмыкии.

Отмечается, что Батурина пять раз не являлась в суд, при этом она в курсе уголовного дела, так как для ее защиты наняты четыре адвоката. Защитники представили в суде заявление о слушании дела без ответчика, но в документе не были названы препятствия для ее участия в процессе, сообщает издание.

Манжеев также ходатайствовал о домашнем аресте Батуриной, но суд не удовлетворил эту просьбу.

Напомним, президент Inteco Management Елена Батурина является первой в России женщиной-миллиардером. Супруг Батуриной Юрий Лужков называл ее «очень эффективным бизнесменом».