Лужков назвал Батурину «очень эффективным бизнесменом»Лужков назвал Батурину «очень эффективным бизнесменом»

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что его жена Елена Батурина, которая в очередной раз возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes, достойна возглавлять рейтинг, так как является очень эффективным бизнесменом.

«Я считаю, что она достойна, – она потрясающий бизнесмен, очень эффективный. К сожалению, таких людей сейчас в России не очень принимают, и она вынуждена была – в силу обстоятельств, давления на нее и на семью - вынуждена была со своим бизнесом уйти полностью из России», – сказал Лужков РИА «Новости».

Бывший градоначальник столицы также заявил, что она продолжает эффективно работать за границей.



«Я думаю, как гражданина Россия (её) не потеряла, а бизнесмена – потеряла. И для страны, мне кажется, речь идёт не об одной женщине, а о многих тех, которые не смогли реализовать свой интеллект, свой талант. Это для России, мне кажется, вещь очень тревожная», – отметил он.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина стала лидером в списке 25 богатейших женщин России в 2019 году по версии Forbes, ее состояние оценивается в 1,2 млд долларов.