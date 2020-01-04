В комитете Госдумы по здоровью дали россиянам совет на новогодние праздники

Россиянам следует воздержаться в новогодние праздники от переедания и чрезмерного употребления алкоголя, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

«Особое внимание нужно обратить на качество алкоголя, а также ни в коем случае не стоит пить спиртное голодным: вероятность алкогольной интоксикации увеличивается в разы. Есть такой термин, как «смертельная доза» – объем спиртного, употребление которого приводит к летальному исходу. Такой концентрацией алкоголя в крови считается 5-6 промилле, то есть 400-450 миллилитров выпитого чистого алкоголя. Это 1-1,25 литра водки, выпитые разом», – передает его слова РИА «Новости».

Депутат отметил, что нередко перед новогодними праздниками люди голодают, потом резко восполняя «потерю». Такие перепады, по его словам, полезными для здоровья не являются.

«Бытует мнение, что разгрузочные дни после застолья помогут быстро прийти в форму. Большинство врачей рекомендуют после праздников вернуться к сбалансированному, здоровому питанию, исключив из ежедневного рациона лишние, слишком калорийные и малополезные продукты, но ни в коем случае не садиться на строгую диету», – отметил парламентарий.

Он напомнил, что в целом новогодние праздники часто сопровождаются застольями, и при крепком здоровье от праздничного рациона большой беды за одну ночь не случится, однако каникулы сопровождаются походами в гости. В итоге в новогодние праздники все больше людей обращаются к врачам с обострениями хронических заболеваний и отравлениями, сказал Менделевич.

«И здесь очень важно не злоупотреблять и едой, и, в особенности, спиртными напитками: за столом выбирать фрукты и овощи, отдавать предпочтения легким салатам, не наедаться сразу – делать перерывы, не злоупотреблять алкоголем, минимизировать потребление соленых продуктов», – сказал Менделевич.

По его словам, при первом чувстве насыщения человеку нужно выйти из-за стола – он сможет оценить, наелся или нет, только по прошествии времени.

«Между приемами пищи рекомендуется заняться активными видами отдыха: кататься на коньках, на лыжах, тренироваться в спортзале, плавать в бассейне, в конце концов, сыграть в снежки – любой подвижный вид деятельности принесет организму только пользу», – посоветовал депутат.

Накануне эксперт рассказал о безопасной дозе алкоголя.