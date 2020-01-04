В новогоднем обращении Макрона заметили ошибку в летоисчислении

В своем новогоднем обращении к французам президент страны Эммануэль Макрон несколько раз сказал о начале нового десятилетия, однако это распространенная ошибка, так как счет принято вести не с нулевого, а с первого года, пишет Le Figaro.

Автор статьи пишет, что третье десятилетие XXI века не началось 1 января 2020 года, так как второе (2011-2020) закончится только 31 декабря этого года, передает RT.

Он пояснил, что со времени принятия Григорианского календаря в XVI веке десятилетия начинаются «с первого года после рождества Христова» – отправной точкой выбран первый год, а не нулевой, так как в VI веке в Европе еще не знали о нуле, позаимствованном позднее у арабов.

Такую же ошибку, пишет автор статьи, допускали многие знаменитые предшественники Макрона: Виктор Гюго в сборнике «Осенние листья» писал: «Этому веку было два года», – однако 26 февраля 1802 года XIX век насчитывал только год и два месяца. Президент Франции Валери Жискар д’Эстен 4 января 1980 года также назвал наступивший год первым в десятилетии.

Одним из объяснений такой ошибки являются, в частности, форма «1960-е», когда мы имеем в виду 10 лет, начинающиеся с 1960 года и заканчивающиеся 31 декабря 1970 года. Но такие языковые ошибки являются неуместными в речи высокопоставленных политиков, пишет Le Figaro. Газета отмечает, что невозможно провести пенсионную реформу, если сначала политик не избавится от двусмысленности, неясности и приблизительности концепций и слов.

Отметим, что президент России Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что «мы находимся на пороге уже третьего десятилетия XXI века».

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