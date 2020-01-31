Глава Роспотребнадзора оценила угрозу распространения коронавируса в России

Два человека, заболевшие коронавирусом в России, находятся в стабильном состоянии – без клинических проявлений и без температуры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что на сегодняшний день риска дальнейшего распространения коронавируса в России нет, сообщает РИА «Новости».

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В пятницу в России были выявлены первые два случая заражения коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

С 31 января Россия закрыла 16 пунктов пропуска через границу с Китаем, в том числе железнодорожные и автомобильные.