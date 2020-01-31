В Конституцию предложили внести поправку о молодежной политике

Поправку, закрепляющую государственную молодежную политику в России, предложили внести в Конституцию, сообщила председатель Российского союза сельской молодежи, член рабочей группы по изменению основного закона Юлия Оглоблина.

«Я внесла предложение о необходимости закрепления государственной молодежной политики. У нас нигде не упоминается ни слово «молодежь», ни слова «молодежная политика», из-за этого не принимается федеральный закон», – сказала она на встрече с представителями молодежи и органов местного самоуправления в Южно-Уральском государственном аграрном университете.

По ее словам, в стране нет законодательного понимания, например, до какого возраста человека можно отнести к понятию «молодежь», нет и понятия «молодая семья». Оглоблина уточнила, что все субъекты РФ имеют свои законы о молодежи, но в итоге единства по данному вопросу нет. «Все занимаются молодежной политикой, но на федеральном уровне это не закреплено», – отметила она, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что в настоящее время «мы становимся не только свидетелями, но и участниками исторического момента», «мы не переписываем конституцию, мы ее совершенствуем».

Оглоблина добавила, что в рабочей группе по изменению конституции у каждого из пяти направлений, по которым проходят обсуждения поправок, есть модераторы, они делают свод лучших предложений и направляют его юристам группы, после этого будет доклад президенту, а уже потом предложения будут направлены в Госдуму.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.