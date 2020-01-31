Илон Маск решил заняться музыкой

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал песню и выложил ее на онлайн-платформе SoundCloud.

Маск сообщил в Twitter, что он «написал слова и исполнил вокальную партию» в композиции.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0 — E “D” M (@elonmusk) January 31, 2020

Также он выкладывал фотографии из студии звукозаписи.

Композиция под названием «Don't Doubt ur Vibe» сделана в жанре электронной танцевальной музыки (Electronic Dance Music, EDM). На обложке трека изображен пикап Cybertruck от компании Tesla, летящий на фоне планеты, похожей на Марс.

После публикации песни Маск также изменил имя в Twitter на E «D» M.

Отметим, что девушкой Маска является канадская певица Grimes, которая работает в жанре электронной музыки.