Ограничения из-за коронавируса привели к кризису туротрасли на Байкале

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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Согласно прогнозам, цены на нефть и газ в 2020 году ожидает падение. По самым негативным сценариям, они могут снизиться до рекордных минимумов. Однако вероятность такого развития событий не слишком высока. К тому же есть факторы, благодаря которым Россия сможет заработать на экспорте нефти и газа даже при падении цен на углеводороды. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада

Благородная идея борьбы за права меньшинств выродилась в нечто противоположноеФото: Universal Pictures, "Убить пересмешника"
Целая серия скандалов вокруг прав разнообразных меньшинств и «борьбы за разнообразие» произошла в последние дни на Западе. Однако при ближайшем рассмотрении легко заметить, что их устроители озабочены вовсе не моральными проблемами. Их куда больше интересует простой шкурный интерес – а все потому, что знаменитая американская мечта перестала работать. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции

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Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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Скучаю по временам, когда нас бомбили

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              Ограничения из-за коронавируса привели к кризису туротрасли на Байкале

              31 января 2020, 10:31

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Предприниматели Иркутской области, оказывающие услуги в сфере туризма, оказались на грани банкротства после того, как в Китае ограничили выезд из страны в связи с распространением коронавируса, сообщили представители этой сферы бизнеса.

              По данным представителей туристической отрасли Иркутской области, в структуре турпотока на Байкал туристы из Китая составляют 60%, и больше всего путешественников из Китая едет на озеро зимой, передает ТАСС.

              Из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, власти КНР временно ограничили отправку тургрупп за рубеж в качестве меры по предотвращению распространения инфекции.

              Индивидуальные туристы также начали отменять ранее запланированные поездки на Байкал.

              «В Иркутской области 60% объема въездного туризма – это Китай. Все турбазы, все, кто брал транспорт в лизинг, сейчас находятся в тяжелейшем положении – это объекты питания, транспорта, размещения, прежде всего. У них есть имущество, оно дорогое и требует обслуживания. Источник поступлений исчез, найти другой невозможно, его не существует, так как внутренний рынок ограничен. Это можно назвать кризисом, причем глубоким», – рассказал гендиректор туристической компании «Байкал спутник» Константин Мамаджанов.

              Он сообщил также, что с острова Ольхон, который является популярным туристическим направлением на Байкале, последние группы туристов из КНР вывезли три дня назад.

              «Те партнеры, с кем я работаю, сообщают о полной отмене групп на въезд (из Китая). Мы с острова Ольхон вывозили три дня назад группы, и все, китайских туристов там больше нет», – добавил Мамаджанов.

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              По его словам, с самыми серьезными проблемами столкнулись предприниматели, которые были ориентированы только на турпоток из Китая.

              «Например, у меня заключены контракты с несколькими компаниями, где туристы в основном российские, немножко есть Европы, поэтому, может быть, в ноль выйду. А те, кто пытался рассчитывать на китайский поток, то это все - им тяжело, хоть закрывайся», – сказал он.

              По его словам, туристические компании, которые просто продают туры, глобальных проблем не испытывают, так как не имеют дорогостоящего имущества, они лишь «покупают услуги и перепродают», имея «очень маленькие имущественные и финансовые обязательства».

              «Поэтому сжаться, кого-то распустить в отпуска, ввести неполный рабочий день можно, а как быть тем, кто непосредственно оказывает услуги, владеет имуществом? Туристическую базу просто так не выключишь, нужно платить за электроэнергию, за воду, за все, если ты взял в лизинг автотранспорт, то обязан лизинговой компании проводить платежи», – сказал Мамаджанов.

              Предпринимательница Наталья Бенчарова, которая является совладельцем турбазы на острове Ольхон, отмечает, что туристы из КНР чаще всего ездят на Байкал зимой. Однако после того, как населению КНР запретили выезжать из страны, турпоток резко сократился.

              «Именно у нас они не составляли 100% и даже не 50% потока, поэтому то, что они сняли бронь, смертельно на нас не подействовало, хотя, конечно, сложно, потому что ты набираешь персонал, у тебя все структуры созданы под запланированный поток, и он исчезает, ты вынужден нести затраты. Но, поскольку у нас не основной поток из КНР, то мы живы пока», – говорит она.

              Поездки на Байкал отменяют и организованные группы, и индивидуальные путешественники.

              «Они снимают брони, объясняя тем, что это форс-мажорные обстоятельства, им настоятельно рекомендовано правительством не выезжать за пределы страны. Отказываются также из моральных соображений – они пишут, что правительство просило их не заражать земной шар», – говорит Бенчарова.

              Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева сообщила, что форс-мажорные обстоятельства ударили и по предпринимателям Иркутска: из областного центра, где расположен международный аэропорт, начинаются путешествия туристов на Байкал, и в Иркутске они пользуются услугами гостиниц, а также посещают торговые центры.

              Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

              В тот же день ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР.

              По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

              Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 18 странах. В России случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

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