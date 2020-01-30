Американцам решили выделить места на «Союзах» в двух стартах 2020 года

Весной одно из мест на корабле «Союз» выделят американскому астронавту Крису Кэссиди, на осенний старт также включен один американец, сообщил начальник российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

Власов сообщил, что заявка американской стороны рассмотрена, «по этому поводу уже есть решение межведомственной комиссии, что мы включаем на весенний старт Криса Кэссиди, а там (на осеннем старте), по-моему, Стивен Боуэн», передает РИА «Новости».

Таким образом, в осенний старт тоже «уже включен один из астронавтов».

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что весенний старт к МКС запланирован на 9 апреля, осенний – на 14 октября.

Ранее сообщалось, что НАСА передумало отказываться от «Союзов». До этого, в октябре, глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн сообщил, что США нужны дополнительные места на российских кораблях.

В ноябре стало известно, что астронавтов не включили в экипажи «Союз» для полета к МКС. В декабре Роскосмос решил выделить НАСА два места на кораблях «Союз-МС» для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США терпят неудачи в создании замены «Союзам».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД