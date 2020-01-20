НАСА передумало отказываться от «Союзов»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) не отказывается от мест на российских кораблях «Союз» и заинтересовано в увеличении числа американских астронавтов на Международной космической станции (МКС), заявил директор НАСА Джим Брайденстайн.

«Я хотел бы четко заявить, что НАСА будет сохранять и впредь свое присутствие на околоземной орбите. Нам нужно еще многое усвоить там», – цитирует Брайденстайна ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими «Союзами», Брайденстайн сказал: «Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте».

Брайденстайн дал ясно понять, что НАСА под его руководством заинтересовано в увеличении числа американских астронавтов, несущих вахту на МКС. «Будущему экипажу надо будет активизировать подготовку в расчете на, возможно, более длительное пребывание в космосе. Первый пилотируемый полет Crew Dragon также позволяет заняться дополнительной деятельностью, которая пока не запланирована, но может потребоваться в зависимости от происходящего на МКС. Лучше, чтобы на борту находилось больше человек для подобной деятельности, а не меньше», – резюмировал Брайденстайн.

Напомним, в октябре минувшего года глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что Соединенным Штатам нужны дополнительные места на российских «Союзах». В ноябре стало известно, что астронавтов США не включили в экипажи кораблей «Союз» для полета к МКС. Тем не менее, в декабре Роскосмос решил выделить НАСА два места на кораблях «Союз-МС» для полетов к МКС в 2020 и 2021 годах.

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