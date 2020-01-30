Грузии грозят санкции в случае отказа принять делегацию России

Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию в мае в рамках мероприятий под эгидой Совета Европы, комитет министров которого сейчас возглавляет Грузия, заявила глава минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Она сказала в четверг, что Грузия подписала все соответствующие документы при вступлении в Совет Европы, обязывающие ее принимать делегации из стран-членов этой организации.

«Если не впустим, это закончится для нас санкциями», – предупредила министр.

Как отметила Теа Цулукиани, «оппозиция Грузии хочет таких санкций против правящей «Грузинской мечты».

Грузинская оппозиция уже активно заявляет, что не допустит визита россиян и грозит устроить новые выступления, как это было в июне прошлого года во время посещения Тбилиси депутатов Госдумы РФ на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава парламентского большинства от правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сообщил, что вопрос визита российской делегации в мае Грузия обсудит с западными партнерами.

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