Минздрав назвал три препарата для терапии коронавируса

Минздрав рекомендовал три лекарственных препарата с противовирусным механизмом действия. Эти лекарства указаны во временных рекомендациях для врачей, которые ведомство разослало в региональные органы исполнительной власти и медучреждения.

На сайте Минздрава указывается, что ведомство совместно с Роспотребнадзором разработало временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Рекомендации предназначаются для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и врачей первичного звена.

Указываются три препарата: Рибавирин, Лопинавир/ Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.

Указывается, что после излечения не исключается повторного заражения новым коронавирусом из-за отсутствия достаточной информации о вирусе.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

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