Смолов подтвердил слухи о романе с 17-летней внучкой Ельцина

Футболист «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в Сети несколько фотографий, на которых он обнимается с 17-летней Марией Юмашевой – внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Ранее появились слухи об их романе.

Фото, на котором Юмашева обнимает Смолова, появилось в stories в Instagram футболиста. Ранее в пятницу он также опубликовал фотографию, где внучка Ельцина в купальнике стоит в обнимку со Смоловым.

Мария Юмашева – дочь Татьяны Юмашевой (Ельциной) и экс-главы администрации президента Валентина Юмашева. Мария родилась в 2002 году, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Сообщалось, что Юмашевы получили гражданство Австрии.

СМИ сообщали, что в конце декабря Юмашева предположительно отдыхала вместе со Смоловым на Карибах.