Силовики в Ираке окружили район посольства США

Взгляд
3 января, пятница  |  Последнее обновление — 07:35  |  vz.ru
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Север принес России один из главных успехов 2019 года

Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страныФото: Семен Майстерман/ТАСС
Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Эстония лишает себя шанса заработать с помощью России

Прибалтийские страны выдавливают российские СМИФото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
В Эстонии прекратил свою деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». Все последние месяцы его сотрудники подвергались давлению – сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами. Как это скажется на отношениях Таллина и Москвы?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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    Столкновение военных России и США в Сирии

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Силовики в Ираке окружили район посольства США

              3 января 2020, 06:32

              Текст: Антон Никитин

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              После гибели в результате ракетного удара главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения страны Абу Махди аль-Мухандиса иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, где располагается американское посольство.

              «Подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону» Багдада и закрыли все въезды в нее», – передает ТАСС сообщение телеканала Sky News Arabia.

              Ранее в пятницу Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом. После этого в Сенате США не исключили возможности начала войны из-за убийства иранского генерала.

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