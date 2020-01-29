Море под Новороссийском окрасилось в кроваво-красный цвет

Жители Новороссийска заметили, что море у берегов приобрело красный цвет, а около воды стоял резкий запах, предположительно, фенола, сообщают местные СМИ.

«Это сегодня. Я никогда раньше не видела в море красно- розовой воды. Район Исаева. Фотошопа нет», – рассказала женщина, приславшая снимки в редакцию сайта «gorod-novoross.ru».

Официальных комментариев по поводу ситуации пока нет.

В мае прошлого года в Подмосковье ручьи окрасились в красный цвет. Осенью на севере Москвы кроваво-красный цвет приобрел пруд, как пояснили эксперты, это произошло из-за опавшей листвы.