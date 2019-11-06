«Мосводосток» объяснил «покраснение» пруда на севере Москвы

Жабенский пруд на севере Москвы мог окраситься из-за опавшей листвы, сообщили в пресс-службе «Мосводостока».

«Если наши специалисты правы, и цвет исходит от опавшей листвы, по окончании осени вода приобретет свой нормальный цвет», – пояснили РИА «Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что «Мосводосток» провел обследование акватории из-за неравнодушных местных жителей, хотя организация не обслуживает Жабенский пруд.

Экспертиза показала, что цвет акватории окрашен в связи с попаданием и в воду опавшей листвы, а также наличия посторонних красящих примесей.

Ранее местные жители стали выкладывать в соцсети фотографии реки в районе Большого Садового пруда, которая окрасилась в багровый цвет.