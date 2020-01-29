В Крыму предложили прописать в Конституции защиту соотечественников по всей планете

Член Общественный палаты Крыма Андрей Мальгин предложил прописать в Конституции защиту соотечественников в любой точке земного шара.

«Не надо забывать о тех, кто остался за пределами Отечества не по своей воле, о тех миллионах русских людей, которые живут сейчас на Украине, о гражданах Донбасса, которые ведут там свою борьбу. Если мы не можем прописать в Конституции возможность воссоединения, то должны прописать обязанность государства по поддержке соотечественников, поддержке русского языка, их культуры и их носителей и защиты их в любой точке земного шара», – заявил Мальгин, передает РИА «Новости».

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что в новой поправке к Конституции Центробанк может изменить свою подотчетность.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.