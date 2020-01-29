Российским космонавтам предложили летать к МКС на американских кораблях

Ряду российских космонавтов уже предложили лететь на новых американских кораблях, сообщил российский космонавт Олег Артемьев.

«Те люди, которым предложили лететь на американских кораблях, они есть в отряде», – передает РИА «Новости» слова Артемьева на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики.

Конкретных имен космонавт не назвал, заявив только, что сам он в их число не входит. При этом он не уточнил также, кто именно предложил.

В 2011 году NASA вывело из эксплуатации американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle, после чего экипажи на МКС доставляют только российские «Союзы».

Напомним, 30 декабря Илон Маск заявил, что первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к МКС с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года.

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