Российские ученые создали убивающего раковые клетки наноробота

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России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

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Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

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Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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              Российские ученые создали убивающего раковые клетки наноробота

              29 января 2020, 13:35

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали из фрагментов ДНК наноробота, который может не только уничтожать раковые клетки, но и одновременно распознавать их по всему организму.

              Результаты исследования были опубликованы в журнале Chemistry – A European journal, передает РИА «Новости».

              Екатерина Гончарова, одна из авторов исследования, указала, что «ДНК – это основа клетки, она содержит генетическую информацию, которая нужна, чтобы кодировать белки, жизненно необходимые для существования клетки», и «когда клетка становится раковой, у нее происходит сбой в геноме, после чего она начинает синтезировать «плохие» белки» – то есть те, которые не нужны организму.

              «В результате клетки начинают бесконтрольно размножаться, этот процесс не остановить – опухолевая масса увеличивается и увеличивается», – добавила исследовательница.

              Если процесс выработки связанных с болезнью белков прекращается, то раковые клетки не могут делиться и начинают отмирать. Ферменты ДНК, называющиеся дезоксирибозимами, могут при определенных условиях расщеплять связи в РНК, кодирующих патогенные белки.

              Ученые из ИТМО вместе с американскими коллегами из Университета Центральной Флориды изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.

              Синтезировав в лаборатории такие самокопирующиеся дезоксирибозимы, исследователи создали на их основе своеобразного наноробота, который способен помечать определенные типы раковых клеток при помощи светящихся молекул и уничтожать их.

              «Наш ДНК-наноробот состоит из двух частей: детекционной и терапевтической. Терапевтическая часть разрезает патогенную РНК: чем больше мы разрезаем ее, тем меньше вырабатывается белка, который несет вред. Вторая часть нашего робота позволяет обнаруживать пораженные клетки – при наличии «неправильной» РНК в клетке наше вещество соединяется с олигонуклеотидом, который искусственно введен в клетку, расщепляет его, при этом происходит флуоресцентное свечение», – пояснила Гончарова.

              Ученые проверили свою разработку на модельном гене KRAS, который при большинстве онкозаболеваний служит «молекулярным переключателем», активирующим неограниченный рост клеток.

              Наноробот успешно обнаружил РНК, ответственную за синтез патогенных белков, и смог расщепить ее. Он выборочно подсвечивает и расщепляет молекулы РНК, связанные с KRAS, игнорируя прочие молекулы.

              Впереди предстоят эксперименты на живых клетках и животных. Ученым также должны решить проблему доставки наноробота к пораженным клеткам – работы над нано-контейнерами для адресной доставки препаратов активно ведутся в различных лабораториях, в том числе в Университете ИТМО.

              В пресс-службе Университета ИТМО отметили, что еще одним потенциальным преимуществом предложенного концепта является цена: создание такого наноробота даже в лабораторных условиях обходится до 1,5 тыс. рублей.

              Ранее эксперты Общественной палаты (ОП) на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, рассказали, как создать эффективную систему лечения онкобольных.

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