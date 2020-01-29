Экстрадированного из Греции Винника арестовали во Франции

Судья во Франции решил оставить Александра Винника под стражей, сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

Мусатов заявил, что решение об аресте «было написано заранее». При этом утверждается, что Винника оставляют под стражей «на период следствия» якобы «ради его собственной безопасности».

Защита намерена подать апелляцию, передает РИА «Новости».

Как сообщили представители защиты, Винник, больше месяца проводящий голодовку, слаб и чувствует себя плохо, передает ТАСС.

Напомним, Винника обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег. Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию.

Винник сообщал, что подвергается пыткам. Еще в Греции он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

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