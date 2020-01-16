Винник пожаловался на пытки в Греции и попросил помощи

Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США в 2017 году, заявил, что подвергается пыткам, а также на него оказывается психологическое давление. Россиянин обратился за помощью ко всем.

«Я человек без прав, незаконно заключенный в Греции 30 месяцев, без обвинений в чем-либо. Они хотят уничтожить меня за мои знания. Они хотят, чтобы моя голова лежала на плахе всего лишь из-за моих знаний и технологических способностей», – говорится распространенном адвокатами заявлении Винника, которое цитирует РИА «Новости».

«Я подвергаюсь пыткам и психологической войне, чтобы сломать меня. Они не позволяют мне подышать свежим воздухом, последний раз меня выпустили на прогулку заключенных на несколько минут в канун Нового года, 31 декабря 2019 года. Мой адвокат Зоя Константопулу сказала мне: «Это твоя последняя прогулка в этом десятилетии», а я ответил ей: «Может быть, это последняя прогулка в моей жизни», – заявляет россиянин, отмечая, что уже 28 дней проводит голодовку.

«Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену», – говорит Винник. Он рассказывает, что в четверг охранники два часа не позволяли нотариусу пройти к нему в камеру, чтобы он мог подписать доверенность на защиту его прав.

«Я узнал, что председатель Государственного совета после того, что она сделала в моем деле, была выдвинута кандидатом в президенты Республики Греция. Она положила мою голову на плаху, и теперь ее выдвигают на пост главы греческого государства. Какая у меня надежда против такой власти, против правительств США и Франции? Два государства, в которые я не ступал, но хотят меня заполучить, чтобы использовать меня в гуманитарной войне против моей страны, России», – заявил Винник.

«Я ищу помощи каждого человека, у кого есть совесть. Я призываю вмешаться тех, кто защищает права человека. Сегодня я, завтра будет один из вас», – добавил россиянин.

В декабре министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию, в ответ на это в знак протеста россиянин начал голодовку. Позже суд в Греции приостановил решение о выдаче Винника.