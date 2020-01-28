Оптимизация здравоохранения в Иркутской области привела к смерти ребенка

Спорные решения в части оптимизации здравоохранения в Иркутской области, принятые при экс-губернаторе Сергее Левченко, привели к смерти ребенка из Братска, которому пытались выдать вместо дорогого препарата из списка жизненно необходимых более дешевый аналог, пишут СМИ.

Утверждается, что по решению экс-министра Олега Ярошенко многих людей, которым требовались дорогие препараты, пересадили на «дженерики». Ребенок из Братска Миша Гладких должен был получить дорогой препарат, а за счет выдачи ему более дешевого аналога бюджет экономил 783 тыс. рублей, пишет «Ридус».

У ребенка спустя сутки после рождения обнаружили двусторонний пневмоторакс. После этого он долгое время лечился, родители искали специалистов в Москве и Новосибирске. В итоге ему назначили окончательное лечение – прописали «Траклир ДТ» (торговое название – «Бозентан»), который стоит более 200 тыс. рублей за упаковку в 50 таблеток. Ольга Гладких обратилась к иркутским чиновникам, однако, несмотря на то что лекарство входит в список жизненно необходимых, ребенок его не смог получить.

В итоге ему все-таки назначили препарат, который власти Иркутской области согласились поставлять, – дженерик, который стоил 60 тыс. рублей.

«Нас не устраивал аналог, тем более что сам препарат входит в федеральный перечень жизненно необходимых, его должны выдавать бесплатно. По моему требованию провели телемост с Москвой. Столичные врачи подтвердили: нужен оригинальный препарат», – рассказала Ольга Гладких.

В итоге деньги на одну упаковку собрали через благотворительный фонд, вмешалась Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, и Минздрав согласился выделять оригинальный препарат в будущем, но для этого нужно было в стационарных условиях доказать его необходимость. Мишу положили в больницу, когда в городе началась эпидемия гриппа, в итоге он подхватил внутрибольничную инфекцию, попал в реанимацию и там умер.