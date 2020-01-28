ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю

Взгляд
28 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
Разделы

Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
Перейти а раздел…

Главу Чувашии подвело чувство юмора

Сначала Михаил Игнатьев неудачно пошутил, а потом не смог понять этогоФото: кадр из видео
Чиновники должны понимать, что отвечают одновременно и перед президентом, и перед людьми – их поведение на публике не должно быть вызывающим, то есть порождающим недоумение и возмущение избирателей. Тем более если речь идет об избранном главе региона. И история с главой Чувашии стала наглядным тому подтверждением. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США

Индия уже вооружила российские самолеты тяжелыми ракетами, но не сама РоссияФото: brahmos.com
Индия завершила формирование первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, способных нести ракеты «Брамос». И самолеты, и ракеты – российского производства. Таким образом индийцы приобрели фантастически эффективный инструмент борьбы с любыми морскими целями, авианосными ударными группами в том числе. Почему у самой России нет на вооружении ничего подобного? Подробности...
Перейти а раздел…

В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Зеленский врет не только нагло, но и подло

Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной скандал в ПАСЕ вновь возобновил в России дискуссию о том, нужно ли вообще было договариваться с европейцами. В ПАСЕ снова пытаются ограничить права российских делегатов. И реагировать Москве на эти инициативы нужно жестко – но с умом. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

    Коронавирус из Китая: что нужно знать

      Перейти а раздел…

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Парламент Нидерландов отменил визит делегации в Россию

              Главная тема


              Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

              что имеем не храним


              Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США

              «сделка века»


              Трамп задумал создать арабское государство со столицей в Иерусалиме

              «никакая не фантазия»


              Церковь нашла способ резко увеличить население России

              Видео

              «память дедов»


              В Кремле ответили на слова Зеленского о «вине» СССР во Второй мировой войне

              «не можем извиниться»


              Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете

              переписывание истории


              Исторические невежество Зеленского нужно использовать во благо

              уникальный побег из плена


              Александр Девятаев: Фашисты в концлагере ломали человеческий дух

              Безграничное доверие


              Алексей Алешковский: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Защита верующих


              Сергей Мардан: В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

              Моральные принципы


              Глеб Простаков: Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?

              ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю

              28 января 2020, 19:10

              Текст: Иван Абакумов

              Версия для печати

              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

              В мониторинге, опубликованном во вторник на сайте ЭИСИ, речь идет о пятерке самых интересных и эффективных мер и проектов, предложенных главами российских областей и республик. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, на развитие человеческого капитала и решение социально-экономических проблем.

              В топ-5 лучших практик с 20 по 26 января 2020 года попали:

              – новые меры поддержки семей с детьми, Сахалинская область;

              – бесплатные магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), Оренбургская область;

              – консультации насчет оформления социальных контрактов, Липецкая область;

              – «молочные перемены», Иркутская область;

              – снижение цен на продукцию областных сельхозпроизводителей, Челябинская область.

              Губернатор оказавшейся на первом месте Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Он напомнил о том, что президент России в своем послании пообещал ежемесячную выплату для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Если и после такой выплаты положение семьи остается тяжелым, заявил Лимаренко, то власти Сахалина со своей стороны будут предоставлять такую же меру поддержки в двойном размере. Таким образом, в сумме малообеспеченные семьи получат дополнительное пособие размером в половину прожиточного минимума. Кроме того, 150 тысяч рублей будут выплачивать всем сахалинским семьям при рождении первенца. С 200 до 250 тысяч рублей увеличивается региональная выплата при появлении на свет второго и последующих детей.

              «Ценностная ориентация, заложенная в послании президента-2020, стала основой многих региональных практик в России. Меры по поддержке населения в социально-экономической сфере в Сахалинской области отличаются высокой эффективностью, что, безусловно, повлияет на уровень рождаемости и улучшит уровень жизни семей с детьми. Ежемесячную поддержку семей в размере 8 тысяч рублей и увеличение региональной составляющей материнского капитала до 250 тысяч можно назвать существенной и серьезной мерой социальной поддержки для сахалинцев и курильчан», – отметил политический консультант Петр Ханас.

              Для жителей Оренбургской области, которая оказалась в рейтинге на втором месте, стали более доступными компьютерная и магнитно-резонансная томография. Средства для проведения этих исследований теперь направляются не в рамках подушевого финансирования, а отдельно для каждого медучреждения. При этом МРТ и КТ будут бесплатными для пациентов. Кроме того, в регионе вдвое быстрее станут проводить диагностические и лабораторные исследования. Теперь пациенты получат КТ, МРТ и ангиографию при оказании первичной медикосанитарной и специализированной медпомощи в 14-дневный срок вместо 30-дневного.

              «Власть Оренбургской области принимает важные решения по обеспечению доступности сложной медицинской диагностики – бесплатные МРТ и КТ в государственных клиниках. Такое решение, вместе с сокращением сроков проведения диагностики, позволят значительно повысить своевременность и качество медицинской помощи», – констатировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

              По инициативе главы Липецкой области Игоря Артамонова (третье место в рейтинге), жителей региона будут отныне консультировать на предмет оформления социального контракта – договора, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. Консультации будут проходить в общественных местах Липецка – магазинах и торговых центрах. Скоро консультационные пункты, в которых можно получить информацию о мерах социальной поддержки малоимущих, начнут работу по всему региону.

              «Несмотря на то, что президент Владимир Путин подчеркивал важность инструмента социального контракта еще в Послании Федеральному Собранию 2019 года, региональные власти так до конца не отладили эту работу. Одной из главных проблем является отсутствие информации и непрозрачность процедур, поэтому обозначенная просветительская инициатива, в случае ее успеха, должна быть распространена и на другие регионы», – подчеркнул ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

              В Иркутской области (четвертый пункт рейтинга) более 140 тысяч учащихся начальной школы стали ежедневно получать бесплатно по стакану молока. На эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 130 млн рублей. Перед запуском проекта было проведено анкетирование родителей, чтобы выяснить, сколько детей хотят пить молоко. Для приема молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены». 

              «Казалось бы, что проще – стакан молока. Но для некоторых семей и это – поддержка, а для многих детей – полезная привычка,

              а также мера – по восстановлению дефицита кальция в организме. Гораздо полезнее выпить стакан молока, чем сжевать очередную булочку. И хорошо, что такая простая практика вводится в регионе – это может стать примером для других», – оценила нововведение политконсультант Алена Август.

              Что касается Челябинской области (пятый пункт рейтинга), то ее губернатор Алексей Текслер обратил внимание: несмотря на снижение инфляции, многие жители все равно ограничивают себя по ряду продуктов питания. Глава региона договорился с рядом ведущих агрохолдингов и сетевых магазинов о бессрочной акции «Южноуральский продукт» – по снижению цен на продукцию местных товаропроизводителей. Снижение составило от 10 до 30 процентов, а по некоторым видам продукции даже больше. Акцию планируется запустить с 1 февраля. 

              «Практика может помочь малоимущим людям правильнее и разнообразнее питаться. Как известно, люди в трудном финансовом положении часто страдают от того, что вынуждены есть одно и то же, – причем, не самые полезные продукты. Обеспеченность людей свежими овощами – отдельная важная проблема. Неплохо, что региональная власть это понимает», – акцентировала политолог Анна Федорова.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............