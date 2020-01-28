ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

В мониторинге, опубликованном во вторник на сайте ЭИСИ, речь идет о пятерке самых интересных и эффективных мер и проектов, предложенных главами российских областей и республик. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, на развитие человеческого капитала и решение социально-экономических проблем.

В топ-5 лучших практик с 20 по 26 января 2020 года попали:

– новые меры поддержки семей с детьми, Сахалинская область;

– бесплатные магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), Оренбургская область;

– консультации насчет оформления социальных контрактов, Липецкая область;

– «молочные перемены», Иркутская область;

– снижение цен на продукцию областных сельхозпроизводителей, Челябинская область.

Губернатор оказавшейся на первом месте Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Он напомнил о том, что президент России в своем послании пообещал ежемесячную выплату для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Если и после такой выплаты положение семьи остается тяжелым, заявил Лимаренко, то власти Сахалина со своей стороны будут предоставлять такую же меру поддержки в двойном размере. Таким образом, в сумме малообеспеченные семьи получат дополнительное пособие размером в половину прожиточного минимума. Кроме того, 150 тысяч рублей будут выплачивать всем сахалинским семьям при рождении первенца. С 200 до 250 тысяч рублей увеличивается региональная выплата при появлении на свет второго и последующих детей.

«Ценностная ориентация, заложенная в послании президента-2020, стала основой многих региональных практик в России. Меры по поддержке населения в социально-экономической сфере в Сахалинской области отличаются высокой эффективностью, что, безусловно, повлияет на уровень рождаемости и улучшит уровень жизни семей с детьми. Ежемесячную поддержку семей в размере 8 тысяч рублей и увеличение региональной составляющей материнского капитала до 250 тысяч можно назвать существенной и серьезной мерой социальной поддержки для сахалинцев и курильчан», – отметил политический консультант Петр Ханас.

Для жителей Оренбургской области, которая оказалась в рейтинге на втором месте, стали более доступными компьютерная и магнитно-резонансная томография. Средства для проведения этих исследований теперь направляются не в рамках подушевого финансирования, а отдельно для каждого медучреждения. При этом МРТ и КТ будут бесплатными для пациентов. Кроме того, в регионе вдвое быстрее станут проводить диагностические и лабораторные исследования. Теперь пациенты получат КТ, МРТ и ангиографию при оказании первичной медикосанитарной и специализированной медпомощи в 14-дневный срок вместо 30-дневного.

«Власть Оренбургской области принимает важные решения по обеспечению доступности сложной медицинской диагностики – бесплатные МРТ и КТ в государственных клиниках. Такое решение, вместе с сокращением сроков проведения диагностики, позволят значительно повысить своевременность и качество медицинской помощи», – констатировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

По инициативе главы Липецкой области Игоря Артамонова (третье место в рейтинге), жителей региона будут отныне консультировать на предмет оформления социального контракта – договора, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. Консультации будут проходить в общественных местах Липецка – магазинах и торговых центрах. Скоро консультационные пункты, в которых можно получить информацию о мерах социальной поддержки малоимущих, начнут работу по всему региону.

«Несмотря на то, что президент Владимир Путин подчеркивал важность инструмента социального контракта еще в Послании Федеральному Собранию 2019 года, региональные власти так до конца не отладили эту работу. Одной из главных проблем является отсутствие информации и непрозрачность процедур, поэтому обозначенная просветительская инициатива, в случае ее успеха, должна быть распространена и на другие регионы», – подчеркнул ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

В Иркутской области (четвертый пункт рейтинга) более 140 тысяч учащихся начальной школы стали ежедневно получать бесплатно по стакану молока. На эти цели в бюджете региона предусмотрено порядка 130 млн рублей. Перед запуском проекта было проведено анкетирование родителей, чтобы выяснить, сколько детей хотят пить молоко. Для приема молока в школах предусмотрены специальные «молочные перемены».

«Казалось бы, что проще – стакан молока. Но для некоторых семей и это – поддержка, а для многих детей – полезная привычка,

а также мера – по восстановлению дефицита кальция в организме. Гораздо полезнее выпить стакан молока, чем сжевать очередную булочку. И хорошо, что такая простая практика вводится в регионе – это может стать примером для других», – оценила нововведение политконсультант Алена Август.

Что касается Челябинской области (пятый пункт рейтинга), то ее губернатор Алексей Текслер обратил внимание: несмотря на снижение инфляции, многие жители все равно ограничивают себя по ряду продуктов питания. Глава региона договорился с рядом ведущих агрохолдингов и сетевых магазинов о бессрочной акции «Южноуральский продукт» – по снижению цен на продукцию местных товаропроизводителей. Снижение составило от 10 до 30 процентов, а по некоторым видам продукции даже больше. Акцию планируется запустить с 1 февраля.

«Практика может помочь малоимущим людям правильнее и разнообразнее питаться. Как известно, люди в трудном финансовом положении часто страдают от того, что вынуждены есть одно и то же, – причем, не самые полезные продукты. Обеспеченность людей свежими овощами – отдельная важная проблема. Неплохо, что региональная власть это понимает», – акцентировала политолог Анна Федорова.