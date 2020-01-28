СВР рассекретила биографии семи отечественных разведчиков-нелегалов

Пресс-бюро Службы внешней разведки России обнародовало биографии семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, имена которых во вторник раскрыл директор СВР Сергей Нарышкин.

Среди разведчиков оказались Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза полковник Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза полковник Михаил Анатольевич Васенков, Герой России генерал-майор в отставке Виталий Вячеславович Нетыкса, его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.

Согласно биографическим данным, они работали на нелегальном положении в разных странах во времена СССР и современной России и добывали ценную информацию о планах Запада, в том числе сведения высшей степени секретности, передает РИА «Новости».

Так, Герой России, полковник в отставке Юрий Шевченко (родился в 1939 году) «добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «Космик». «В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации», – говорится в биографической справке.

Герой Советского Союза Евгений Ким (1932-1998) «имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке».

Герой Советского Союза Михаил Васенков (родился в 1942 году) «создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку».

Герой России Виталий Нетыкса (1946-2011) «сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада».

Виталий Нуйкин (1939-1998) «добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно-технической проблематике».

Детали жизни других разведчиков не уточняются.