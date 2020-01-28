Самарского депутата заподозрили в подготовке убийства супруга

В отношении депутата города Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело, ее подозревают в подготовке убийства супруга из-за имущества и денег, сообщает региональный СУ СК.

«По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими своему мужу, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство», – сообщается на сайте ведомства.

Женщины 20 января в кафе предложили предполагаемому наемному убийце 400 тыс. рублей за убийство, на что киллер согласился.

«Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте. 27 января 2020 года подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства, который действовал в рамках оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 200 тыс. рублей в качестве аванса за исполнение задуманного преступления», – пояснили в СК.

После передачи денег подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по региону. В ходе допроса подозреваемые отказались давать показания.

Вскоре им будет избрана мера пресечения.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ по Самарской области», – заключили в ведомстве.

В ноябре 2019 года сын заказал убийство матери из-за квартиры в Москве.