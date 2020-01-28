Вандалы осквернили храм в Сарове

Полиция разыскивает вандалов, оставивших оскорбительную для верующих надпись на православном храме в городе Сарове Нижегородской области, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Проявления вандализма в отношении церкви на моей памяти в Сарове происходят впервые», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря администрации города Петра Горохова.

По его словам, на самой церкви нет камер видеонаблюдения, но они есть на здании, которое находится неподалеку.

«Есть надежда, что они сняли нарушителей. Хулиганов сейчас ищет полиция», – сказал он.

По данным полиции, «решается вопрос о квалификации этого правонарушения».

Напомним, ранее вандалы повредили православный крест на Украине.