Возмутившуюся российским сериалом украинку высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась на водителя междугороднего пассажирского автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев.

Как сообщила девушка в Facebook, после первого замечания водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал. Большинство пассажиров, как утверждает Черногуз, в ответ просто промолчали, а одна женщина назвала Черноуз и ее спутницу убийцами, которые ездят на войну.

Позже водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу посреди трассы, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

Компания Winew, которой принадлежит автобус, сообщила в Facebook, что «шокирована поступком водителя» и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.