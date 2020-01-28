В Сербии ответили депутату бундестага на критику дружбы с Россией

Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, выступая против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем, заявил министр обороны республики Александр Вулин.

Так глава военного ведомства отреагировал на заявление председателя Комитета по европейским делам бундестага Гюнтера Крихбаума о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

Вулин сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии, передает РИА «Новости».

Министр обороны подчеркнул, что Москва и Пекин являются друзьями Сербии, они не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором. Вулин также напомнил, что Россия и Германия завершают реализацию крупнейшего в Европе энергетического проекта «Северный поток – 2», а Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Европы.

В прошлом году министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович сказал, что Россия является самым большим другом и союзником республики.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию никто бы не стал.