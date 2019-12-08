Сербия выбрала самого большого друга

Министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович сказал, какая страна является самым большим другом и союзником республики.

«У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия», – приводит его слова РИА «Новости».

«Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла [помочь], то никогда нам не мешала», – подчеркнул сербский министр.

Он заверил, что Белград намерен «публично бороться против любых попыток представить Россию в негативном свете в Сербии».

Попович напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 млн человек. Он отметил также, что вместе с российскими партнерами Сербия «впервые за 30 лет развивает свои возможности по исследованию мирного атома».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в случае, если бы в 1999 году Россию возглавлял Владимир Путин, то бомбить Сербию никто бы не стал.

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