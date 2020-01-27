Число мошенничеств с картами россиян в 2019 году выросло на 280%

Количество мошенничеств с использованием платежных карт в России в 2019 году выросло на 280%, пишут СМИ со ссылкой на статистические данные МВД.

В материалах отмечается, что всего было зарегистрировано более 16 тыс. подобных преступлений, самые большие темпы прироста зафиксированы в Петербурге, Калининграде и Калмыкии, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в России – фишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.

В декабре Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт.