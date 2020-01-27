Украинский депутат опубликовал видео перепалки с российскими журналистами в ПАСЕ

Депутат Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко опубликовал видео, где он вступил в словесную перепалку с журналистами из России.

На видео журналисты попросили ответить на вопрос о докладе ЦРУ об украинских националистах и об их сотрудничестве с Гитлером, но Гончаренко вместо ответа начал рассказывать для своего ролика о происходящем. Видео опубликовано в Facebook украинского парламентария.

«Службы безопасности они (российские журналисты – прим. ВЗГЛЯД) испугались. Сейчас будут отходить. И свои дебильные вопросы про ЦРУ какое-то [прекратят задавать]. Когда я им говорю, что фашисты настоящие – это они, вы – это Геббельс-ТВ, вы – это самые классические пропагандисты, которые только есть», – сказал депутат.

В октябре Гончаренко сообщил о создании межфракционного объединения «Кубань». Оно должно заняться разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

В Совфеде назвали создание такого объединения лицемерием.