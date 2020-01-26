Госдеп предупредил о невозможности эвакуировать из Уханя всех граждан США

Возможности американских властей по эвакуации граждан США из китайского Уханя крайне ограничены, перевозка частных лиц возможна 28 января 2020 года одним рейсом из международного аэропорта Уханя в Сан-Франциско на основе возмещения расходов, сообщили в Госдепартаменте США.

В американском дипломатическом ведомстве сообщили, что «Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане». При этом в Госдепе подчеркнули, что «возможность [по эвакуации] крайне ограничена, и если будет невозможно взять [на борт] всех желающих, [то] приоритет будет отдан лицам, которые подвержены большему риску быть инфицированными коронавирусом», передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что «перевозка частных лиц, являющихся гражданами США» возможна «на основе возмещения расходов» и будет производиться «одним рейсом, покидающим международный аэропорт Уханя 28 января 2020 года и направляющимся непосредственно в Сан-Франциско».

Ранее Госдеп США объявил о решении эвакуировать сотрудников американского консульства из китайского города Ухань в Сан-Франциско. Тем временем число заболевших пневмонией нового типа в США достигло пяти.

Напомним, по последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Кроме того, около 2,7 тыс. человек могут быть заражены.

В воскресенье Китай объявил о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус распространился почти на всю территорию КНР, в том числе на приграничные с Россией регионы, проник в Европу. Случаи заражения выявлены в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.