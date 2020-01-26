США собрались эвакуировать консульство из Уханя

Госдеп США заявил, что начинает эвакуацию сотрудников консульства из китайского города Ухань в Сан-Франциско в связи с распространением нового типа коронавируса.

Также из Ухани вывезут некоторых частных лиц – граждан США. Приоритет отдадут тем, кто подвержен большему риску заражения. Рейс в Сан-Франциско отправится 28 января, передает RT.

По последним данным, в Китае новым типом коронавируса заразились 1 тыс. 975 человек, умерли 56.

Коронавирус распространился в том числе на приграничные с Россией регионы Китая и проник в Европу.