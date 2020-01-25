Шасси самолета сломали при буксировке в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево при буксировке у пассажирского самолета Airbus A350 авиакомпании «Вьетнамские авиалинии» сломали переднее шасси.

Самолет должен был вылететь из Москвы в Ханой в 20.10, но из-за поломки время вылета пришлось перенести, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что всех пассажиров высадили из воздушного судна, они отправятся в Ханой на другом самолете.

Ранее сообщалось, что самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и сняли шестерых пассажиров.

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