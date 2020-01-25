Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и сняли шестерых пассажиров

Самолет авиакомпании «Белавиа», направлявшийся из Минска в Мюнхен, был задержан в аэропорту вылета на три часа, а после развернулся в небе над Вроцлавом и приземлился в Гродно. Там с рейса сняли шесть человек.

«Вначале рейс задержали на три часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением). В итоге пассажиров посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около двух часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно», – рассказал один из пассажиров, передает портал Tut.by.

Он уточнил, что в Гродно экипаж сообщил, что с неполадкой будут разбираться техники, при этом из самолета никого не выпустили. Однако примерно через 20 минут в самолет вошли пограничники.

«Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», – продолжил очевидец, отметив, что после этого остальных пассажиров также попросили выйти из самолета.

«Никаких комментариев от сотрудников «Белавиа» мы так и не получили. Суммарно мы опоздали где-то на 5-6 часов, у многих были стыковки в Мюнхене – их расписание полностью нарушилось», – заключил пассажир.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

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