Полуфиналы конкурса «Лидеры России 2020» стартовали в Екатеринбурге и Новосибирске

В субботу, 25 января, в Екатеринбурге и Новосибирске открылись региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В церемонии открытия полуфинала в УФО приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Наталья Комарова, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Росссии, наставник конкурса «Лидеры России» Владимир Мау и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Обращаясь с приветствием к участникам конкурса, Николай Цуканов поздравил всех с выходом в полуфинал и подчеркнул, что это только половина дела, и даже выход в финал и победа в нем – еще далеко не все.

«Главное, чтобы вы использовали полученные лидерские навыки, наработанный опыт на практике, смогли реализовать себя в будущем, решать те вопросы, которые требуют безотлагательного решения, чтобы ваши проекты нашли применение и сделали жизнь комфортней и качественней», – сказал он.

Комарова акцентировала внимание участников на развитии лидерских качеств, возможность которого предоставляет участие в конкурсе «Лидеры России».

«Я желаю каждому из вас отточить навыки, которые позволят сформировать команду и привести ее к победе», – заключила глава Югры.

Как напомнил собравшимся Владимир Мау, в 2019 году в Екатеринбурге состоялся финал мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В мировом финале приняли участие 20 стран мира. Команда России «Отцы и дети», в которую вошли полуфиналист «Лидеров России» Вячеслав Зырянов и финалист кубка «Управляй!» Максим Кириллов, одержала победу.

В полуфинале конкурса «Лидеры России» в 2020 году принимают участие два призера кубка «Управляй» (проект реализуется РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей») Дмитрий Федоров и Вячеслав Темляков.

«Такая активность конкурсных площадок по различным направлениям сама по себе свидетельствует о том, что в стране формируется полноценная линия социальных лифтов, строящихся по инициативе как высшего руководства страны, так и регионального бизнеса, объединений активных граждан. А большое количество участников таких мероприятий свидетельствует о высоком запросе на формирование конкурентной среды развития», – рассказал Мау.

Ректор РАНХиГС, наставник конкурса «Лидеры России» также отметил ключевые тезисы послания президента России Федеральному собранию: «В недавнем послании президента я бы особо выделил три ключевых слова: человек, лидерство, ответственность. И наш конкурс – именно об этом, потому что в центре его – вы, ваша ответственность не только перед собой, но и перед людьми, которыми вы уже руководите или еще будете руководить, и ваше будущее лидерство. Я хочу пожелать вам не только стать лидерами, но и остаться ими – и независимо от уже достигнутых результатов, продолжать покорять новые вершины».

Бидонько обозначил высокую актуальность конкурса для обновления системы государственного менеджмента.

«Я уверен, что такой системный подход к формированию управленческих команд, формированию лидеров – это, безусловно, один из этапов новой стратегии управления нашей страной», – сказал вице-губернатор Свердловской области.

«В этом году от округа было подано почти 22 тысячи заявок – практически каждая десятая от общего объема регистраций. Выход в полуфинал при такой высокой конкуренции – это уже повод для гордости», – подчеркнул Алексей Комиссаров. Он рассказал, что «по итогам контрольного тестирования, которое состоялось 24 января, в полуфинал конкурса в Уральском федеральном округе вышли 262 участника».

119 полуфиналистов представляют Свердловскую область, 48 – Тюменскую область, 46 – из Челябинской области, из Ханты-Мансийского АО – Югра – 21 полуфиналист, из Ямало-Ненецкого АО – 25 участников и три полуфиналиста из Курганской области.

«Среди полуфиналистов округа один доктор наук и 35 кандидатов, 68 финалистов имеют два и более высших образования, 99 конкурсантов имеют управленческий опыт от пяти до 10 лет, а 91 человек с опытом управления более 10 лет. 103 участника руководят коллективом менее 10 человек, а у шести полуфиналистов в подчинении более 1 тыс. сотрудников», – уточнил Комиссаров.

Все перечисленное делает состав участников полуфинала в Екатеринбурге по-настоящему сильным, уверен руководитель АНО «Россия – страна возможностей».

«Многие располагают богатым, результативным опытом, есть люди, руководящие коллективами от тысячи человек и выше. И это очень важно с точки зрения нетворкинга – ученые уже давно сошлись во мнении о том, что когда мы общаемся с людьми, которые в чем-то сильнее нас, то мы сами меняемся, сами становимся лучше и успешнее. Потому нынешняя возможность пообщаться в течение двух напряжённых дней со столь сильными руководителями очень ценна. Только ради этого стоило бы приехать на полуфинал», – резюмировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Самыми опытными полуфиналистами конкурса «Лидеры России 2020» в УФО (возраст 51 год) являются директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области Олег Круглов, директор корпорации «СТРАТУМ» Олег Пермяков и директор по развитию, руководитель проектного офиса ООО «Море-Рек» Алексей Соколов. В полуфинале конкуренцию им составят молодые 19-летние участники конкурса – директор веб-студии «PRICE-NT» Антон Мятович и студент Никита Салмин.

35-летняя Ольга Коныгина из Екатеринбурга, находящаяся на восьмом месяце беременности, пришла на контрольное тестирование очного этапа конкурса вместе со своей семьей и вышла в полуфинал. Поддержать Ольгу пришел ее муж, Андрей Коныгин, полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017 – 2018 годов, вместе с двухлетним сыном.

Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, прошли встречи с партнерами конкурса «Лидеры России» – ПАО «Россети», «Интер РАО» и НЛМК. Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Уральском федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

Основные дни полуфинала – 25 и 26 января. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от УФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Региональный полуфинал для участников из Сибирского федерального округа (СФО) открылся в Экспоцентре Новосибирска. В церемонии приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский, полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Омской области Александр Бурков.

«Главная цель конкурса «Лидеры России» – создать все условия для реализации вашего потенциала. Именно для этого по инициативе Президента была создана платформа «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой является этот конкурс. Для того, чтобы вы и все, кто хочет, попытались проверить себя. Дальнейшие результаты зависят от вас. В финал выйдут не все, победителей будет еще меньше. Но это не говорит, что те, кто не прошли дальше, чего-то не достойны. Когда путь тернистый, тогда по-настоящему тренируются бойцовские качества характера. Желаю сильнейшим победить, а всем участникам проекта – не останавливаться на достигнутом, занимать активную жизненную позицию и трудиться на благо Родины!», – поприветствовал участников Меняйло.

Травников отметил, что большинство участников конкурса – амбициозные, уже состоявшиеся и не задумывающиеся об изменении своей карьерной траектории профессионалы.

«Тем не менее, и с предыдущих сезонов конкурса, и, я уверен, по итогам текущего проекта будут кадровые назначения, в том числе и, например, в правительство Новосибирской области, в администрации городов нашего региона», – подчеркнул он.

Губернатор пожелал всем участникам везения, отметив, что особенно приятно, что почти треть тех, кто дошел до полуфинала – это жители Новосибирской области.

«Лидеры – это обыкновенные люди с необыкновенной решимостью. Для нас, омичей, проживающих не в самом экономически сильном на данный момент регионе, как раз эти лидерские качества позволят обойти наших ближайших конкурентов по социально-экономическим показателям. После первого полуфинала проекта, который проходил в Новосибирске, два человека из Омской области пришли работать в систему муниципального управления. Эти люди из бизнеса. Некоторые конкурсанты сегодня участвуют повторно для того, чтобы выйти в финал», – отметил Бурков.

Садовский рассказал, что по итогам контрольного тестирования, которое состоялось 24 января, в полуфинал конкурса в Сибирском федеральном округе вышел 261 участник.

«В Сибирском федеральном округе на конкурс поступило 21 тыс. 72 заявки. В контрольном тестировании приняли участие 299 конкурсантов, 261 из них справился с тестами успешно и подтвердил результаты онлайн-этапа», – уточнил он.

81 полуфиналист представляет Новосибирскую область, 46 – Красноярский край, 29 участников – из Омской области, 26 человек – из Томской области, 25 – из Алтайского края, по 24 человека участвуют от Иркутской и Кемеровской областей, четыре участника – из Республики Хакасия и по одному человеку из Республики Тыва и Республики Алтай.

«В полуфинале в Сибирском федеральном округе будут соревноваться в основном опытные специалисты: 82% участников (214 человек) старше 30 лет, у 101 конкурсанта опыт управления 10 лет и более. Кроме того, среди полуфиналистов один доктор наук и 35 кандидатов наук. Старшему участнику 55 лет, самому молодому – 24 года», – добавил Садовский.

Основные дни полуфинала – 25 и 26 января. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Напомним, конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.