Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию рассекреченных документов ЦРУ о лидере запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН*) Степане Бандере.

Пушков написал в Twitter, что Киев не имеет права называть «героями» сподвижников нацистов.

«На Украине ставят памятники Бандере – агенту Гитлера по кличке «Консул 2». При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна «имеет право на своих героев». Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими «героями» Украина может быть только изгоем», – считает сенатор.

Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены Степану Бандере.

«Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – говорится в подписи под документом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва неоднократно говорила: героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».

Позже сообщалось, что рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом «Социалистического вестника» меньшевиков.

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