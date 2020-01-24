На самолетах Bek Air после авиакатастрофы нашли нештатные тазики и скотч

Проверки авиакомпании Bek Air показали, что из двигателей самолетов вытекает масло, которые сотрудники собирают с помощью тазиков, заявила глава безопасности полетов Авиационной администрации Казахстана Линда Орледи.

«На самолетах Bek Air протекли двигатели. Была обнаружена течь масла с двигателей. Инспекторы обнаружили тазы под всеми двигателями, куда стекало масло, чтобы оно не протекало через фюзеляж. Документы по нормам течи не зафиксированы в журналах», – пояснила Орледи, передает «Интерфакс».

На сервисных люках самолетов инспекторы нашли металлический скотч со следами износа, по словам Орледи, для таких случаев следует использовать специальный авиационный скотч, а не металлический.

В журналах Bek Air не нашли записей о несоблюдении лимитов на износ шин, на одном из бортов нашли дырку, сквозь которую протекала «неопределенная жидкость».

В январе сообщалось, что Bek Air не контролировала летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей

Напомним, 27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали. Основной причиной крушения самолета названо его обледенение.