Благодаря господдержке семьи с детьми сэкономят на ипотеке 2 млн рублей

Меры государственной поддержки семей с двумя детьми превышают 2 млн рублей – более 40% общих расходов при приобретении квартиры в ипотеку на рыночных условиях, говорится в пресс-релизе компании «Дом.РФ».

«Для расчета брались средние по рынку показатели: площадь квартиры – 54 квадратных метров, стоимость 1 квадратного метра – 57 тыс. рублей (медианная стоимость 1 квадратного метра жилья в новостройке за вычетом Москвы и Санкт-Петербурга, по данным Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства). Стоимость квартиры, таким образом, составит 3,08 млн рублей, а первоначальный взнос (в среднем 20%) – 615,6 тыс. рублей», – передает сообщение компании РИА «Новости Недвижимость».

Первая и базовая мера государственной поддержки семей с детьми – программа материнского капитала, которая будет расширена по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Теперь в нее включаются семьи с одним ребенком, которые будут получать 466 тыс. рублей, а за второго производится доплата 150 тыс. рублей. Итого: 616 тыс. рублей, которые семья с двумя детьми может вложить, чтобы полностью оплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту.

Еще одна мера покупателей жилья – налоговый вычет при приобретении недвижимости. Государство возвращает из суммы уплаченных налогов 13% стоимости приобретенного жилья, но не более 260 тыс. рублей. Воспользоваться вычетом могут оба супруга, если квартира оформлена в долевую собственность. В расчете эта сумма составляет 400 тыс. рублей. Кроме того, с начала 2018 года действует государственная программа субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми, родившимися в период с 2018 по 2022 годы. Ставка по ней установлена на уровне до 6% годовых, в настоящее время ведущие банки предлагают кредиты по ставке ниже 5% («Дом.РФ», Сбербанк, ВТБ).

Ежемесячный платеж по кредиту при стандартном сроке в 15 лет и рыночной ставке в 9% будет находиться на уровне 25 тыс. рублей, а в рамках программы «семейной ипотеки» платеж снижается на 5,5 тыс. (до 19,5 тыс. рублей). Всего за время выплаты кредита среднестатистическая семья сэкономит на уплате процентов 991 тыс.а рублей. льготное ипотечное кредитование для семей с детьми входит в национальный проект «Демография», который рассчитан до 2024 года, напоминается в пресс-релизе.

Дополнительно есть возможность воспользоваться еще одним вычетом из суммы уплаченного НДФЛ – он распространяется на сумму уплаченных процентов по ипотеке до 3 миллионов рублей. Для двух супругов при взятых средних показателях это еще 136 тыс. рублей.

«Таким образом, общая сумма помощи от действия различных государственных механизмов при приобретении семьей с двумя детьми средней квартиры составляет до 2,1 млн рублей», – подчеркивается в сообщении.

В случае, если в семье рождается третий ребенок, государство возмещает дополнительно 450 тыс. и рублей на погашение долга по ипотеке, а общая сумма поддержки такой семьи со стороны государства возрастает до более, чем 2,6 млн рублей, говорится в сообщении.

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