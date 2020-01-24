Психиатр: Аномально теплая зима может стать причиной стресса

У людей с фанатичным отношением к проблеме климата теплая зима может вызвать серьезное психологическое расстройство, а обычные россияне скорее почувствуют лишь небольшой стресс, заявил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Зима 2019-20 годов в московском регионе характеризуется аномально высокими температурами, было побито несколько климатических рекордов. Снег суммарно выпадал всего несколько дней, при этом быстро таял.

«На фоне изменения климата психологических и психических отклонений быть не может, если мы говорим о клинической патологии. Но дезориентация, потеря ощущения привычного сезона, может человека спутать и сбить его чувство времени. Это скорее относится к стрессовому расстройству», – говорит Фомин.

При этом врач отмечает, что если человеку нравится такая теплая зима, то это идет лишь на пользу его психологическому здоровью. Но, как правило, жители столицы привыкли к погоде с минусовой температурой и сугробами, поэтому этот диссонанс может дать некую «психологическую сшибку» (столкновение основных нервных процессов – прим. ред.), говорит Фомин.

«Стресс не всегда обусловлен негативными факторами, он также может быть и позитивным. Поэтому даже если человек воспринимает такую погоду хорошо, то это все равно для него некий стресс, который придает повышенный тонус его психологической и психической активности», – поясняет Фомин.

Стресс – это физиология, эволюционно выработанный механизм защиты себя от опасных ситуаций, угрожающих жизни, объясняет врач. Во время стресса в организме человека происходит гормональный контакт, который заставляет тело определенным образом реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Если человек тревожный, живет в негативном информационном поле и намеренно собирает информацию об изменении мирового климата и акцентируется на ней, заставляя себя переживать, то наложение такой нетипичной зимы будет подтверждением его патологических, неправильных или негативных мыслей, которые усилят его тревогу. Это действительно может вылиться в серьезное расстройство», – считает Фомин.

Для остальных «климатический» стресс не настолько интенсивный, чтобы как-то существенно отразиться на эмоциональном состоянии, уверен психиатр.

В декабре прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что любимое время года большинства россиян – зима.

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