Немцы высказались о необходимости помнить преступления нацистов

Большинство немцев хотят сохранить память о преступлениях национал-социализма, следует из опроса социологического института infratest dimap по заказу медиакомпании Deutsche Welle.

Так, 55% респондентов считают, что в Германии надлежащим образом хранят память о преступлениях нацистской Германии. В то же время 25% опрошенных высказали мнение, что о Холокосте в стране вспоминают слишком часто, еще 16% уверены в обратном, передает Deutsche Welle.

При этом среди людей разных политических взглядов были существенные различия в ответе на этот вопрос. Так, почти все сторонники «зеленых» (93%) считают, что немецкое общество не слишком часто вспоминает о нацистских преступлениях. Среди сторонников социал-демократов этот показатель составил 82%, среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС – 76%. Также 50% сторонников крайне правой «Альтернативы для Германии» уверены, что воспоминания о Холокосте в немецком обществе избыточны.

Второй вопрос звучал так: «Недавно кто-то сказал о том, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны нам следует перестать уделять так много времени эпохе национал-социализма, а, наконец, подвести под ней окончательную черту. Прав ли этот человек?». На этот вопрос положительно ответили только 37% опрошенных, а 60% заявили, что они – против подведения окончательной черты под эпохой национал-социализма. В ходе аналогичного опроса в 2018 году лишь 26% участников заявили, что хотели бы провести такую черту, спустя год этот показатель составлял уже 33%.

Кроме того, 75% респондентов считают, что поездка в один из бывших концлагерей должна стать обязательной в программе всех немецких школ. Против такой идеи высказались 24%опрошенных. Более 60% уверены, что каждый должен разобраться в том, какова была роль старших членов его семьи в годы нацизма.

Опрос был приурочен к 75-летней годовщине освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Освенцим, отмечаемой 27 января. В 1996 году по инициативе тогдашнего президента ФРГ Романа Херцога этот день был объявлен в Германии Днем памяти жертв национал-социализма. В 2005 году ООН последовала этому примеру, с тех пор 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Исследование было проведено методом телефонных интервью, в нем участвовали 1018 человек.