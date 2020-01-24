Песков указал не неосведомленность СМИ в ситуации с помилованием Ходорковского

Журналистам много не известно о помиловании предпринимателя Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского», – сказал Песков РИА «Новости» в контексте темы о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар без ее просьбы, в ответ на вопрос, что Ходорковского помиловали без его обращения.

Ранее Песков заявил, что Иссахар не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, и это тормозит весь процесс.

Путин, который посетил с визитом в Израиле, провел встречу с матерью осужденной израильтянки, отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо».

Напомним, в декабре 2013 года президент Владимир Путин сообщил, что бывший руководитель ЮКОСа, который должен был выйти на свободу в августе 2014 года, попросил о помиловании, ссылаясь «на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать». Глава государства подписал указ о помиловании Ходорковского, который в тот же день после освобождения улетел в Берлин, позже получил вид на жительство в Швейцарии.