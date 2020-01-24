Зятю Трампа посоветовали сменить телефон из-за взлома смартфона главы Amazon

В связи с данными о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса принять дополнительные меры безопасности следует старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру, сообщила спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Калламар ее коллега Дэвид Кайе выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с информацией о том, что для хакерской атаки на Безоса использовался аккаунт WhatsApp саудовского принца, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Калламар рекомендовала Кушнеру «и другим» сменить телефоны, а также привлечь «лучших экспертов в области кибербезопасности», чтобы «добраться до подноготной таких хакерских стратегий и политики».

Она считает, что вероятность взлома телефона Безоса с аккаунта принца – «от средней до высокой».

Калламар подчеркнула, что появились «доказательство» хакерских атак саудовцев не только на «проживающих за рубежом диссидентов».

Как сообщает CNN, старший советник президента США Кушнер использовал WhatsApp для переписки с саудовским принцем.

Напомним, смартфон самого богатого человека мира – владельца Amazon Джеффа Безоса – подцепил шпионскую программу через переписку в WhatsApp, что могло обойтись ему в миллиарды долларов. Предполагается, что за этим стоит наследный принц Саудовской Аравии.