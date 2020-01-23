ФСБ задержала шестерых членов экстремистской организации в Дагестане

В Дагестане силовики пресекли работу ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра*», запрещенной в России, задержаны шесть человек.

«Управлением ФСБ по Дагестану совместно с сотрудниками МВД пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра*», функционировавшей на территории Дагестана. В результате проведенных 23 января мероприятий задержаны шесть граждан РФ из числа лидеров и активных членов ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра», – сообщили в пресс-службе УФСБ региона, передает ТАСС.

Во время обысков по адресам подозреваемых нашли литературу и электронные носители информации с экстремистскими материалами.

«Мероприятия проводились в рамках возбужденного 14 января 2020 года следственным управлением Следственного комитета по Дагестану уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»)», – уточнили в спецслужбе.

«Ат-Такфир Валь-Хиджра» было признано экстремистским по решению Верховного суда России в сентябре 2010 года, его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

В декабре сообщалось, что ФСБ и СК задержали финансиста ИГ* в Дагестане.