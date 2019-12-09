ФСБ и СК задержали финансиста ИГ в Дагестане

В Дагестане исламист собирал деньги для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» под прикрытием благотворительности, его задержали, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

«Сааду Ахмеднабиев организовал в ряде субъектов РФ сбор денег в интересах международных террористических структур. Сааду Ахмеднабиев является родным братом Исраила Ахмеднабиева, координатора и основателя исламских фондов «Мухаджирун» и «Ансар», известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что подозреваемого задержали, готовится ходатайство о заключении его в следственный изолятор.

С 2015 года Ахмеднабиев, по версии следствия, вместе с братом собирал деньги для ИГ*, оба подозреваемых успели направить боевикам 2 млн рублей.

«Деньги аккумулировались на счетах упомянутых благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке. Средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков», – уточнили в ФСБ.

Обыски у подозреваемого и его родных прровели в Хасавюртовском районе Дагестана и Махачкале.

Ранее сообщалось, что в Дагестане разоблачили ячейку «финансистов» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», которая собрала на нужды террористов в Сирии минимум 10 млн рублей.