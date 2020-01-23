Генсек ООН перечислил современных «всадников Апокалипсиса»

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, каких четырех «всадников Апокалипсиса» видит в современном мире.

По его словам, есть «четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века», передает РИА «Новости».

Первый «всадник» – это «высочайшая геостратегическая напряженность». В частности, генсек отметил рост ядерной угрозы.

Второй – климатический кризис. Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов живых существ, сказал Гутерреш.

В качестве третьего «всадника», по мнению Гутерреша, выступает «растущее глобальное недоверие» к политическим учреждениям и глобализации. Как отметил генсек ООН, два человека из трех сейчас живут в государствах, где усиливается неравенство.

Последним «всадником» была названа «темная сторона цифрового мира».