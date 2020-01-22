Уроженец Таджикистана умер после 28 часов за рулем такси и девяти банок энергетика

В Домодедово Московской области уроженец Таджикистана, который работал таксистом, умер за рулем машины, сообщают СМИ.

Ему было 29 лет. Мужчина умер, когда разворачивал машину на невысокой скорости. При этом он задел другой автомобиль. Других пострадавших нет.

Источник «Регион Online» сообщает, что у водителя «остановилось сердце». Перед смертью он «отработал 28 часов сразу по трем агрегаторам и выпил девять банок энергетика».

В декабре сообщалось, что в России резко выросло число аварий с участием такси. Члены профильных профсоюзов рассказали газете ВЗГЛЯД, что рост ДТП может быть связан с усталостью водителей, но это следствие других, более глубинных проблем.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о проблеме ДТП с участием такси из-за усталости водителей.